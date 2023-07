Tangente St. Pölten: Workshops enden mit Blockparty

Die St. Pöltner Tangente versteht sich als ein spartenübergreifendes, sozial inklusives und ökologisch orientiertes Festival mit gesellschaftskritischem Ansatz. Es richtet sich vor allem an ein lokales, regionales aber auch internationales Publikum und entstand nach der St. Pöltner Bewerbung um den Titel „Kulturhauptstadt Europas“ und wird zu gleichen Teilen vom Land Niederösterreich und von der Stadt St. Pölten finanziert. Im nächsten Jahr soll die Tangente St. Pölten stattfinden, wo mit verschiedensten künstlerischen Darbietungen die Landeshauptstadt weiter kulturell belebt werden soll.

Bereits in diesem Sommer veranstaltete man aber das Sommerfest in St. Pölten. „Das Sommerfest gilt als Vorbereitung für das Festival nächstes Jahr um erste Zeichen in der Stadt zu setzen und um sich mit den St. Pöltnern auszutauschen“, erklärt dazu Angelika Starkl von der Tangente. So wurden heuer einige Workshops wie etwa ein Mosaik-Atelier oder ein Hiphop-Tanzworkshop veranstaltet. Am Samstag folgte dann die Abschlussfeier mit der Blockparty in der Villa in der Herzogenburgerstraße. Hier gab es einige Präsentationen von den unter der Woche entstandenen Kunstwerken sowie auch ein Konzert von IZRAA und DJ-Line.