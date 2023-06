Sommerpause Sommer in St. Pölten heuer ohne Sauna

Auch die Saunacity bleibt über den Sommer geschlossen. Foto: Nadja Straubinger

N och bis 2. Juli kann man in der Aquacity planschen und saunieren. Dann geht das städtische Bad in Sommerpause. Sommerbetrieb in der Sauna wird es heuer aus Kostengründen nicht geben.

Wie jedes Jahr im Sommer schließt die Aquacity ihre Pforten, dann ist Zeit für Revisionsarbeiten. Letztes Jahr öffnete die Saunacity jedoch nach der Revisionssperre, denn echte Saunafreundinnen und -freunde frönen auch im Sommer ihrem heißen Hobby. Heuer wird das nicht möglich sein, zumindest nicht im städtischen Hallenbad. Das gesamte Bad schließt von 3. Juli bis 5. September. „Aufgrund der hohen Energiekosten wird von einer Öffnung der Sauna in den Sommermonaten heuer abgesehen“, heißt es aus dem Rathaus. Zwar seien im letzten Sommer viele Stammkundinnen und Stammkunden zu Gast gewesen, aber selbst bei einer höheren Auslastung wäre das kostentechnisch leider nicht drinnen.