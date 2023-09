Kids Camp bei Würth in Böheimkirchen

32 Kinder wurden Ende August von zwei Pädagoginnen durch eine bunte Woche geführt, die mit einem individuell abgestimmten Ferienprogramm für Kinder von 6 bis 11 abwechslungsreiche Aktivitäten bot. Unter dem Motto „Natur bei Würth“ wurde gemeinsam ein Hochbeet gebaut und mit verschiedenen Kräutern bepflanzt, die nun in der Firmenkantine zum Kochen genutzt werden. Auch selbst gebastelte Insektenhotels werden in Zukunft in der Zentrale und ausgewählten Shops aufgestellt.

Die Materialien dafür wurden bei gemeinsamen Wanderungen in der Natur gesammelt. Abgerundet wurde das Programm mit Besuchen im Freibad, auf Spielplätzen oder beim Pumptrack im Böheimkirchen. „Neun Wochen Ferien stellen berufstätige Eltern vor eine große Herausforderung. Mit dieser familienfreundlichen Maßnahme möchten wir eine zusätzliche Kinderbetreuungsmöglichkeit anbieten und so die Eltern entlasten. Auch viele Kollegen nutzten das Angebot des Summer Kids Camps“, freut sich Würth-Geschäftsführer Alfred Wurmbrand.