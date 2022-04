Bezirk St. Pölten: Die Reiselust kehrt zurück

Werbung St. Pölten Anzeige Oberbank jetzt noch zentraler am Linzertor

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen von Warteschlangen für Covid-Tests, Quarantänebestimmungen und Einreiseformularen. So das Klagelied der vergangenen Covid-Jahre. Zumindest dieses Trauerspiel ist diese Reisesaison etwas abgemildert.

Allerdings: „Im Gegensatz zu vielen europäischen Ländern, die ihre Einreisebeschränkungen aufgehoben haben, sind viele Fernreisen aufgrund von Quarantänebestimmungen bei der Einreise noch immer nicht durchführbar“, erzählt Birgit Fuchs von Kneissl Touristik.

„Momentan bekommt man oft zu hören, ‚Österreich ist zwar wunderschön, aber jetzt wollen wir wieder Strand und Meer und vor allem das mediterrane Urlaubsgefühl verspüren‘.“ Jürgen Dallinger, Gärtner Reisen

Covid habe noch einen Einfluss auf die Reisebuchungen, stimmt Jürgen Dallinger von Gärtner Reisen zu, etwa gebe es einen Fokus auf kurzfristige Stornomöglichkeiten. Aber die Vorfreude, etwas freier reisen zu können, überwiegt bei den meisten.

Viele hätten keine Lust mehr auf Urlaub in Österreich: „Momentan bekommt man oft zu hören, ‚Österreich ist zwar wunderschön, aber jetzt wollen wir wieder Strand und Meer und vor allem das mediterrane Urlaubsgefühl verspüren‘“, sagt Dallinger.

Beliebt deswegen Ziele im Mittelmeer wie Mallorca, Ibiza, Sardinien und griechische Inseln. Fuchs von Kneissl-Touristik bemerkt aber auch einen Trend in den Norden nach Island, Skandinavien und Großbritannien.

Endlich wieder nach Griechenland wollen viele Menschen, die in den letzten Jahren Urlaub in Österreich gemacht haben. Foto: Feel Good Studio/Shutterstock

Wirklich weh tun die Teuerungen in verschiedenen Sektoren. Flugreisen werden merklich teurer und zusätzlich gibt es Personalengpässe. Außerdem erschwert der Ukraine-Krieg das Reisen. So kosten Mietwägen in manchen Gebieten um 100 Prozent mehr, zum Beispiel in Italien oder den USA.

Im Pauschalreisesektor sei durchschnittlich mit 30 Prozent Teuerung zu rechnen, erzählt Dallinger. Deswegen wird die Türkei als günstigeres Familienziel beliebter.

Individuelle Reisen nach Amerika oder Afrika stark angefragt

Auch für den Winter wird schon gebucht: Destinationen im Indischen Ozean – also die Malediven, Seychellen oder Mauritius – genauso wie Südafrika, Mexiko und Thailand. Manche wollen lieber Polarlichter jagen auf der Hurtigruten-Reise, erzählt Fuchs.

Dallinger ergänzt: „Was man ebenfalls bemerkt, ist, dass die individuellen Reisen, zum Beispiel nach Südamerika, Afrika und Nordamerika, wieder stark angefragt werden.“ Noch wenig Interesse gibt es an Asien und Australien.

Die Buchung im Reisebüro bleibe ungebrochen beliebt, sind sich beide einig. Denn die Beratung und Unterstützungsleistungen seien nur persönlich in der Qualität gesichert. Gerade während der Covid-Pandemie gab und gibt es viele Nachfragen zu Einreisebestimmungen und Stornomöglichkeiten. Eine seriöse Reiseversicherung sei den Menschen jetzt wichtiger als vor der Pandemie, sagt Dallinger.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.