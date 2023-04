St. Pöltner BSV legt Markenblock zu Theodor Körner auf

Schon zum 150. Geburtstag von Dr. Karl Renner 2020 legte der St. Pöltner BSV einen Markenblock auf. Heuer hätte der erste vom Volk gewählte Bundespräsident Dr. Theodor Körner seinen 150. Geburtstag gefeiert. Auch das ehrt der BSV mit personalisierten Marken und den passenden Sonderkuverts. Gezeigt wird Körner dabei bei der Eröffnung der Dr. Theodor Körnerhauptschule mit Bürgermeister Wilhelm Steingötter, ein Porträt Körners bei der Eröffnung der Traisenbrücke in St. Pölten sowie ein Bild im Bahnhof Pöchlarn mit Bürgermeister Stiefsohn anlässlich der Eröffnung des letzten Teilstückes der elektrifizierten Westbahn von Wien nach Amstetten.

Foto: BSV St. Pölten, Alfred Gugerell

Aus diesem Anlass findet am Freitag, 28. April, von 14 bis 17 Uhr im Volksheim Wagram, Oriongasse 4, ein Sonderpostamt statt. Zur gleichen Zeit findet ein Vereinstreffen des BSV St. Pölten statt, bei dem Besucherinnen und Besucher ebenfalls willkommen sind.

Bestellungen sind bei BSV-Obmann Helmut Kogler per Mail an heko@bsvstpoelten.at oder telefonisch an 0664 / 40 40 788 möglich.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.