Museum am Dom St. Pölten: Ausstellung widmet sich Geschichte Europas

Der Vielfalt und dem Umfang entsprechend wurde dieses Thema in drei aufeinanderfolgenden Einzelausstellungen behandelt. Nach den Teilen „Das Werden Europas“ und „Europa in Aufruhr und Bewegung“ steht am 2. September 2022 die Eröffnung des dritten und letzten Teils der Ausstellung bevor.

Bis dahin sind einige spannende Sonderführungen geplant: Zum Tag des Stadt- und Diözesanpatrons, dem heiligen Hippolyt, am 13. August werden die für die Öffentlichkeit sonst nicht zugänglichen Bereiche Luftschutzkeller des Bistumsgebäudes sowie Kapitelgarten hinter der Domapsis geöffnet. Als zentraler Ort war das Bistumsgebäude Zufluchtsort für Menschen während der Bombenangriff des Zweiten Weltkrieges. Die Führung lässt die historischen Klostermauern als Schutzmauern neu entdecken.

Am 18. August gibt es einen einzigartigen Ausstellungs- und Stadtrundgang mit der Kuratrin Lisa Ortner Kreil und der zeitgenössischen Künstlern Anna Khodorkovskaya mit dem Titel „ZEITENWENDE IN EUROPA?“. Stationen sind die Ausstellung „This Dream Of Peace“ in der Stiftsbibliothek sowie zwei Interventionen am Bahnhof und Rathaus von St. Pölten.

Im Zentrum der letzten Sonderführung des Sommers steht am 25. August Bischof Michael Memelauer: Karl Kollermann vom Diözesanarchiv widmet sich dem historisch interessanten und prägenden Bischof des 20. Jahrhunderts. Die nicht frei zugängliche Bischofsgruft im Dom St. Pölten ist Teil der Führung.

Am 2. September wird dann der dritte und letzte Teil der Europa-Ausstellung eröffnet: unter dem Titel „Europäische Entdeckungen und Erfindungen“ widmet sie sich dem „beständigsten Zug“ Europas im Neuerungsreichtum, im Erfindergeist, dem ständigen Streben nach Gemeinschaftswohl und Fortschritt.

Die Ausstellung wurde im Rahmen des European Digital Treasure-Projektes in Zusammenarbeit mit europäischen Nationalarchiven sowie dem Diözesanarchiv St. Pölten gestaltet. Das Museum am Dom bereichert die digitalen Schätze der europäischen Geschichte mit Objekten aus dem eigenen Bestand, aus Pfarren, Klöstern sowie mit Leihgaben aus Privatbesitz.

Es werden Objekte aus der ehemaligen Zwirnfabrik in Harland, medizinische Bücher und Traktate aus dem Stiftsbestand, technische Apparate der Serviten aus Maria Langegg aus dem 18. und 19. Jahrhundert, zwei bedeutende Globen (um 1700) aus dem Bestand der Englischen Fräulein, eine Beinprothese aus dem 19. Jh. aus dem Josephinum in Wien sowie das Modell einer Dampfmaschine aus dem Stift Melk zu sehen sein.

Planmäßig gibt es in bewährter Form jeden Donnerstag um 17.00 Uhr Führungen: entlang der Dauer der Ausstellung auch zu Spezialthemen. Das Team des Museums ist zudem Ansprechpartner für individuelle Sonderprogramme, beispielsweise für Pfarr- und Reisegruppen, Kinder und Jugendliche, für Schulklassen, museumspädagogische Workshops und für pastoral-spirituelle Angebote.

Über die sozialen Medien (Instagram, Facebook) sowie die Website www.museumamdom.at können Besucherinnen und Besucher tagesaktuelle Informationen erhalten und Eintrittskarten kaufen. Trotz der Neugestaltung des Domplatzes findet der Museumsbetrieb uneingeschränkt statt. Alle Verantwortlichen sind bemüht, den Haupteingang Domplatz 1 immer zugänglich zu halten; vor der Anreise empfiehlt sich in Bezug auf die Zugänglichkeit ein Blick auf die Homepage.

Das Museum am Dom ist mit dem Österreichischen Museumsgütesiegel ausgezeichnet und kann für Inhaber der Niederösterreich-Card kostenlos besucht werden.

