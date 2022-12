50 Jahre ASO Nord St. Pölten: „Wünschen uns ein neues Haus“

Werbung

Weil der Platz in der Allgemeinen Sonderschule (ASO) Mitte zu eng wurde, eröffnete vor 50 Jahren die ASO Nord. In fünf Klassen in Pavillons und einer dislozierten Klasse in einem Wohnhaus wurden damals 77 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Nur drei Jahre nach Beginn wurde das neue Schulhaus eröffnet, das in zehn Klassen bis zu 160 Kindern und Jugendlichen Platz bot.

„Es ist viel Arbeit, aber die macht viel Freude. Wir haben viele tolle Lehrer.“

Im Laufe der Jahre änderte sich sowohl der Name immer wieder als auch die Ausrichtung. Vom Schwerpunkt mit Schwerstbehinderten über Integrationsklassen bis hin zum aktuellen mit autistischen Kindern. „Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Ambulatorium Sonnenschein“, hebt Ilona Tröls-Holzweber hervor, die ASO Nord und Mitte leitet.

13 Klassen umfasst die ASO Nord, elf im Schulhaus und zwei im Krankenhaus. „Wir ermöglichen Kindern, die lange im Krankenhaus bleiben müssen, den Kontakt zur Schule zu halten. Dort arbeiten wir ebenfalls individuell nach Lehrer“, sagt Tröls-Holzweber. 74 Schülerinnen und Schüler drücken in der Heinrich-Schneidmadl-Straße die Schulbänke.

„Wir wünschen uns ein neues Haus, um den Ansprüchen weiter gerecht werden zu können“, betont die Schulleiterin, die mit Begeisterung ihrem Job nachgeht. „Es ist viel Arbeit, aber die macht viel Freude. Wir haben viele tolle Lehrer.“ Wichtig sei es, dass Sonderschulen in der Gesellschaft nicht als zweitrangig angese hen werden. Getr eu dem Motto „So wie ich bin, bin ich richtig“ müsse die Gesellschaft Platz für alle haben.

