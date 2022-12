Energiezukunft teils unsichtbar: Tausende Kilowatt über St. Pölten

Werbung

Das Jahr 2022 ist ein echtes Sonnenjahr, beschreibt die EVN den aktuellen Photovoltaik-Boom. Den befeuern auch zahlreiche Menschen in der Region.

Allein im Bezirk St. Pölten verzeichnete die EVN über 3.000 Anträge für eine Einspeisung – dreimal so viele wie im Vorjahr. In der Stadt gibt es etwas mehr als 803 Photovoltaik-Anlagen, die ins Netz einspeisen. Auf 1.100 bis 1.200 Anlagen schätzt die Stadt den aktuellen Stand insgesamt.

Schon früh im heurigen Jahr hat die Landeshauptstadt die 1.000er-Grenze überschritten. Exakte Zahlen liefert jährlich die Energie- und Umweltagentur NÖ, die sie über die Netzbetreiber für die NÖ Photovoltaik-Liga erhebt: 996 Anlagen waren es demnach mit Jahresende 2021 in St. Pölten. Diese kamen auf eine Leistung von rund 11.300 kWp. Die Zahlen sind stark im Steigen. Schon 2021 kamen 186 Anlagen mit mehr 2.500 kWp dazu, 2020 124 Anlagen mit 1.550 kWp.

Sonnenstrom auch vom Fernheizwerk

Auf städtischen Gebäuden sind insgesamt 170 kWp installiert. Alleine auf den Wohnhausanlagen in der Leopold-Figl-Straße 2 sowie 4-6 sind Paneele mit über 60 kWp montiert. Anlagen gibt es auch auf dem Fernheizwerk Süd, dem Kindergarten Mooshöfergasse, dem Seniorenwohnheim, der Energiezentrale Austraße sowie auf den Feuerwehrhäusern Stattersdorf und Viehofen.

Immo St. Pölten und Stadt prüfen standardmäßig bei einer Sanierung, ob die Installation einer PV-Anlage sinnvoll ist. Oft sei das aber nicht wirtschaftlich, weil ein sonst „gesundes“ Dach zur Erhöhung der Tragfähigkeit neu errichtet werden müsste.

Für größere Flächen bieten sich laut Stadt Parkplätze, brachliegende Flächen sowie Flachdächer in Betriebsgebieten. Das ergebe sich auch aus der Klimarahmenstrategie. Unterstützung von der Stadt gibt es in Form von Beratung, Infos zu Landes- und Bundesförderungen sowie dem Solardach kataster.

Aber auch wenn im Kataster Dächer im satten Grün erscheinen. Überall können Anlagen für Sonnenstrom nicht sprießen. „Photovoltaikanlagen dürfen nur dann errichtet werden, wenn dafür aus dem öffentlichen Raum nicht einsehbare Flächen zur Verfügung stehen“, heißt es in den Vorschriften für Schutzzonen. Diese finden sich so in den Bebauungsplänen für die Schutzzone, die zentrale Teile der Stadt erfasst. Zum Unverständnis mancher (Innen-) Stadtbewohner, die auf grünen Strom hofften.

Vier Projekte für geplante PV-Anlagen auf nicht einsehbaren Dachflächen wurden erlaubt seit Einführung der Schutzzonenverordnung. Diese sei im Einvernehmen mit Expertinnen und Experten der Landesregierung, des Bundesdenkmalamtes und aus der Raumordnung verfasst worden, betont man bei der Stadt.

Um Themen wie Energiewende in der Verordnung zu berücksichtigen, seien daher Abstimmungsgespräche mit diesen, aber auch dem Städtebund und dem Gestaltungsbeirat für Baukultur zu führen. „Die weitere Entwicklung, wie wir mit unseren (schützenswerten) Gebäuden umgehen wollen und wie die Energiefrage gelöst werden kann, erfordert wohl eine gesamtgesellschaftliche Diskussion über ,Werte‘, die über St. Pölten hinausgehen muss“, ist man bei der Stadt überzeugt.

