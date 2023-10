Haushalte in St. Pöltner Siedlung dürfen nur vier kW einspeisen

Mit dem Anstieg der Energiepreise stieg auch der Wunsch nach Selbstversorgung. Wer die Möglichkeit hat, lässt sich eine Photovoltaik-Anlage aufs Dach montieren. In der Baurechtssiedlung in Ratzersdorf wird mittlerweile auf fast jedem zweiten Haus Sonnenstrom erzeugt. Für Ärger bei Siedlungsbewohnerinnen und -bewohnern sorgt jetzt allerdings Netz NÖ. Der Netztbetreiber beschränkte den Netzzugang auf vier kW. Viele mit größeren Anlagen wollen allerdings mehr einspeisen, einige in der Urlaubszeit mehr nicht benötigten Strom liefern.

Grund sei, dass in der Siedlung viele Wärmepumpen und Photovoltaik-Anlagen installiert wurden, erklärt Netz NÖ die Beschränkung. „Zirka jedes zweite Haus hat hier bereits eine PV-Anlage. Das bringt unser Netz an seine Kapazitätsgrenzen“, heißt es. Die Begrenzung gebe auch den anderen Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, „typische Haushalts-PV-Anlagen“ zu errichten und deren Sonnenstrom einzuspeisen. Gleichzeitig werde durch die Maßnahme die Versorgungssicherheit sichergestellt.

Trafo-Tausch soll neue Kapazitäten schaffen

Der Netzbetreiber betont, dass die Anlagen trotzdem so groß gebaut werden können wie gewünscht. Die Begrenzung beziehe sich nur auf die maximale Leistung, die nicht selbst verbraucht, sondern ins Netz eingespeist wird. „Bei Kundinnen und Kunden mit einem hohen Eigenverbrauch macht es durchaus weiterhin Sinn, größere Anlagen zu errichten. Und wer die Möglichkeit hat: Auch ein Batteriespeicher kann Teil der Lösung sein“, betont man bei Netz NÖ. Zudem will Netz NÖ das Ortsnetz weiter verstärken. Anfang nächsten Jahres wird in der Baurechtssiedlung ein Trafo gegen einen stärkeren getauscht. Damit werden neue Kapazitäten geschaffen.