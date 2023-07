Megawatt-Anlage auf St. Pöltner Spar-Lager

Die Spar-Zentrale St. Pölten hat einen Schritt in Richtung Energieautarkie und Klimaschutz gesetzt und rund eine Million Euro in eine Megawatt-Photovoltaik-Anlage investiert. Mit einer Gesamtfläche von 4.496 Quadratmetern ist sie eine der größten Anlagen in der Region. Rund ein Drittel des Energiebedarfs im Lager soll mit der Sonnenenergie vom Dach des Zentrallagers gedeckt werden.

Die neue Photovoltaik-Anlage soll im Jahr rund 1.000 MWh an sauberer Energie erzeugen und damit einen Beitrag zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes leisten. „Die Errichtung dieser Anlage auf dem Dach der Spar-Zentrale ist ein großer Schritt in Richtung Energieautarkie für unseren Standort und entlastet damit auch das Stromnetz in der Region“, betont Spar-Geschäftsführer Alois Huber. Von der Zentrale in St. Pölten aus, wo rund 1.000 Menschen arbeiten, versorgt Spar rund 460 Märkte in Ost-Österreich. Die von den 2.300 einzelnen Photovoltaik-Modulen erzeugte Energie könnte knapp 300 Haushalte ein Jahr lang mit Strom versorgen.