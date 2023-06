ÖVP feiert St. Pöltner City-Sonnenwende

Bei bestem Sommerwetter versammelten sich auch heuer wieder viele Gäste im Sparkassenpark. Bereits zum elften Mal organisierte die ÖVP die City-Sonnenwende in St. Pölten und lud zum gemeinsamen Feiern. „2011 fand es zum ersten Mal statt und zweimal mussten wir in der Zeit aussetzen“, erklärt dazu Vizebürgermeister Matthias Adl. Neben Feuerflecken, selbst gemachten Mehlspeisen sowie Bier und Wein gab es auch gemütliche Livemusik von Juliane Stieglitz (Gesang) und Christoph Richter (Klavier). „Es gibt nichts Schöneres, als bei einem so herrlichen Wetter mitten in der Stadt, im Sparkassenpark, City-Sonnenwende zu feiern. Seid uns alle sehr herzlich willkommen“, zeigte sich Adl bei seinen Eröffnungsworten begeistert von der guten Stimmung und dem Wetter.