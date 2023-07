Wagramer Sonnwendspektakel lockt Massen an

„Es war heuer ein Zittern und Bangen und eine Wetterlotterie, aber wir haben es geschafft und einen herrlichen Sommerabend für Sie und für uns und wir freuen uns, dass Sie alle zu uns gekommen sind“, eröffnete die Vorsitzende des Wagramer Vereins für Events, Renate Gamsjäger, das Wagramer Sonnwendspektakel. Bereits gegen 19 Uhr war das Festgelände am Traisenüberlauf so gut besucht, dass fast jeder Tisch besetzt war.

Neben einer breiten Auswahl an Speisen und Getränken gab es auch feine Live-Musik von der Musikgruppe „Live Style“ sowie Trampolinspringen für Kinder. Gegen 21.30 Uhr folgte dann eines der großen Highlights. Mit einem Fackelzug marschierte man zum Sonnwendfeuer, wo die FF Wagram den Haufen entzündete. Gegen 22.30 Uhr zeigte man in Wagram dann wieder das Beste was die Pyrotechnik zu bieten hat. Das Feuerwerk, welches auch musikalisch umrahmt wurde, begeisterte die Gäste durchwegs und sorgte so für einen unvergesslichen Abend vieler Besucherinnen und Besucher.