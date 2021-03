Markersdorfs Bürgermeister Fritz Ofenauer (ÖVP) und der ehemalige St. Pöltner Stadtrat Robert Laimer (SPÖ) haben viel gemeinsam. Beide sind Abgeordnete des Nationalrates und beide sind Sprecher ihrer Parlamentsfraktionen in Heeresangelegenheiten. Die NÖN bat sie in der Hofburg zum Gespräch.

NÖN: Wo haben Sie Ihren Präsenzdienst absolviert?

Fritz Ofenauer: In der Martinek- Kaserne in Baden. Ich bin sogar als Gefreiter abgerüstet.

Robert Laimer: Ich bin 1986 in die Maximilian-Kaserne in Wr. Neustadt eingerückt, das war noch im Kalten Krieg. Da wurde noch gesagt, der Russe wartet hinter der Linie.

Wie sehr schmerzt es, dass es einige Kasernen von damals gar nicht mehr gibt? Etwa die KopalKaserne in Spratzern?

Laimer: Der Verlust des Panzerbataillons zehn in St. Pölten tut mir weh. Das war ein Teil der Identität.

Ofenauer: Kasernen geben nicht nur Identität, sondern sind auch ein Wirtschaftsfaktor. Jedenfalls sind die Standortfragen jetzt geklärt. Diejenigen Kasernen, die noch da sind, bleiben auch bestehen. Dort sollen die Kasernen sukzessive erneuert werden.

Wohin soll sich ein modernes Bundesheer entwickeln?

Laimer: Die umfassende Landesverteidigung wird wichtiger, da auch die Sicherheitsbedingungen in Europa viel komplexer werden. Ziel muss es sein, an einer resilienten Gesellschaft zu arbeiten. Die Bevölkerung muss mehr Widerstandskraft entwickeln, das sind auch Lehren, die wir aus dieser Pandemie ziehen. Eigentlich hätten wir als Bedrohungsszenarien eher mit einem Blackout gerechnet. Es wird in Zukunft wichtiger, vorausschauend und strategisch zu handeln. Die sorglose Zeit ist nun vorbei.

Ofenauer: Ein modernes Bundesheer muss in der Lage sein, auf vielfältige Bedrohungsszenarien reagieren zu können, um die Souveränität der Republik Österreich zu verteidigen. Das betrifft die Luftraumüberwachung, aber auch Angriffe im Cyber-Raum, hybride Bedrohungen, Terror oder Blackouts. Und auch für die Aufgaben der herkömmlichen militärischen Landesverteidigung muss das Bundesheer gerüstet sein.

Welche Rolle könnte da ein moderner Grundwehrdienst spielen?

Ofenauer: Der ist bestimmt ein wichtiger Anker, um ein Verständnis für Bedrohungslagen zu schaffen. Das geht von der militärischen Landesverteidigung bis hin zu Blackout-Szenarien, Terror und Katastrophen.

Laimer: Meine Vision wäre ein „Republiks-Jahr“ für jeden Österreicher und jede Österreicherin. Natürlich bezahlt und ein Beitrag jedes Einzelnen. Das wäre eine Chance zu erfahren, dass wir einander brauchen, egal ob militärisch oder zivil. Ein Einsatzgebiet wäre die Pflege.

Ofenauer: Der Gedanke ist interessant, der Zeitpunkt jedoch schwierig. Wir führen derzeit viele Debatten über Verpflichtungen: beim Testen oder beim Impfen oder bei den CoronaMaßnahmen. Es braucht eine breite Debatte, um Grundlagen dafür zu schaffen.

Das Bundesheer gilt als strategische Reserve. Derzeit wird es aber dauerhaft in Teststraßen eingesetzt. Ist das richtig so?

Laimer: Das sind Assistenzeinsätze. Das Heer war da, als es bei der Post nicht mehr gereicht hat, und hat auch im Lebensmittelhandel ausgeholfen. Die strategische Reserve ist je nach Situation und Krise flexibel.

Ofenauer: Es gibt sicher Dinge, die auch im rechtlichen Bereich nachgeschärft werden müssen. Es können diese Einsätze nicht zu einem Dauereinsatz werden.