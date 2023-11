DomiZiel besuchte Impulshof in Stössing

Bewohner und Betreuer des „DomiZiel“ verbrachten einen Nachmittag mit verschiedenen Tieren am Bauernhof von Rupert Hobl in Stössing. Am „Impulshof“ will Hobl neue Impulse setzen und verschiedene Green Care-Angebote umsetzen.

„Diese Form der sozialen Landwirtschaft soll Menschen helfen aufzublühen. Ich biete unter anderem Gesundheitsförderung, eine Auszeit am Bauernhof und tiergestützte Intervention an“, so der Landwirt. Im „DomiZiel“ in Spratzern finden 33 Menschen mit geistiger und psychischer Behinderung einen Wohnplatz. Außerdem verfügt das im Jahr 2006 eröffnete Haus über eine Möglichkeit für eine Kurzzeitunterbringung und eine Seniorentagesbetreuung unter der Woche. „Ziel des gemeinnützigen Vereins ist es, unsere Bewohner so zu fördern, dass sie ihre Lebensgestaltung selbst in Händen halten können. Das heißt, es wird Selbstständigkeit und Selbstverantwortung in allen Lebensbereichen gestärkt“, so Betreuerin Elisabeth Schwarz aus Stössing.

Informationen unter www.domiziel.at oder auf Facebook und Instagram.