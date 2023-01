Pottenbrunner Lehrlinge: Sanitäranlagen in Türkei saniert

Zwölf Lehrlinge von Geberit, darunter drei Lernende bei Geberit in Pottenbrunn, reisten Ende 2022 nach Istanbul (Türkei). Unter technischer Begleitung renovierten sie in zwei Wochen acht sanitäre Anlagen in einer Volksschule für über 1.000 Kinder. So galt es, alle Instal lationen hinter der Wand für 24 WCs und Was chtische zu montieren. Für einige der Lehrlinge war es das erste Mal auf einer Baust elle.

„Es war überwältigend, wie herzlich uns die Kinder empfangen haben. Ich freue mich ganz besonders, dass wir den Kindern einen besseren hygienischen Standard ermöglichen konnten“, freut sich Marlene Reschenhofer. Sie macht eine Ausbildung im Bereich Metall- und Elektrotechnik in Pottenbrunn und meldete sich gemeinsam mit ihren beiden Kollegen Patrick Zilic und Florian Knapp freiwillig für das Sozialprojekt.

Alle drei haben sich in einem internen Auswahlverfahren für die Teilnahme qualifiziert. „Ich bin stolz, dass jedes Jahr ein bis drei Lernende aus Pottenbrunn bei dem internationalen Sozialprojekt mit dabei sind. Die jungen Menschen machen dabei einprägsame Erfahrungen, von denen sie ein Leben lang profitieren“, ist Lehrlingsausbilder Heinz Amberger überzeugt.

Trotz fehlender Sprachkenntnisse – die türkischen Schülerinnen und Schüler sprachen kaum Englisch und die Geberit-Lernenden kein Türkisch – habe es erstaunlich wenige Sprachbarrieren gegeben, erzählt Stefanie Steiner, Berufsbildnerin am Geberit-Standort in Jona (Schweiz). „Gerade diese interkulturelle Erfahrung finde ich besonders wertvoll“, sagt Stefanie Steiner weiter.

