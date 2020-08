Der Mann soll das Mädchen am Samstagabend im Sparkassenpark in der niederösterreichischen Landeshauptstadt im Genitalbereich berührt haben, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Montag einen "Heute"-Bericht. Der Verdächtige wurde vorübergehend festgenommen und auf freiem Fuß angezeigt.

Die Mutter des Kindes hatte den Vorfall der Polizei gemeldet, woraufhin der 72-Jährige ausgeforscht wurde. Bei der Einvernahme war der Beschuldigte nicht geständig. "Er bestreitet den Sachverhalt", sagte Schwaigerlehner.