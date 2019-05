Früher hießen solche Bewerbe einfach Hindernislauf, und gerieten zunehmend aus der Mode. Ein findiger US-Amerikaner hat dann im Zuge des Fun- und Trendsport-Booms Mitte der Nuller-Jahre dieses Jahrhunderts mit einem Bewerb in Boston daraus einen neuen Hit kreiert.

Die über eine Million Starter im Jahr weltweit schreien jetzt „Aroo, Aroo, Aroo“, den angeblichen Schlachtruf der kriegerischen Spartaner von König Leonidas, wenn sie sich bei den professionell aufgezogenen 170 internationalen Spartan-Bewerben in 25 Ländern über die künstlichen Hindernisse quälen. Und sie haben sichtlich Spaß dabei. Zu erleben war dies am Wochenende erstmals auch in St. Pölten.



Denn Österreichs spektakulärster Hindernislauf ging am Freitag und Samstag am Truppenübungsplatz in Völtendorf über die Bühne. Über 15.000 Beine liefen, sprangen, schwammen und feierten ein riesiges Spektakel bei bestem Wetter. Bereits am Freitag starteten die 12-Stunden-Ausdauerläufer, die sich von 20 Uhr abends bis acht Uhr früh durch die Wälder und das weitläufige Gelände, geführt von einem Guide, schlugen.

Durch die Nacht sprinten

Die tausenden Zuseher entlang der Strecke kamen dann erstmals beim Night-Sprint am Freitagabend (21 Uhr) ganz auf ihre Kosten. Unter dem Eindruck einer spektakulären Lichtshow vor allem bei den letzten Hindernisse vor dem Ziel, zeigten die Amateure großes Kämpferherz und großartigen Sport.

Am Samstag eröffnete dann um neun Uhr früh die Elite den Hauptbewerb bei dem 32 Hindernisse auf die Starter warteten. Insgesamt wurden mehr als 6000 Läufer in Wellen mit 15 Minuten Abstand bis am späten Nachmittag auf die Gatschpiste gelassen.

Und bei den Profis kam zum erwarteten Duell der Giganten. Bis zum Speerwurf lagen der Italiener Eugenio Bianchi und der Deutsche Charles Franzke eng beisammen. Zuletzt in Wien hatte sich der Italiener durchgesetzt, doch er bemängelte schon vor dem Start, dass für seinen Geschmack die Laufpassagen etwas zu flach seien. „Ich mag es, wenn es doch steilere Anstiege gibt“, musste er sich daher auf seine Stärke bei den Obstacles (Hindernissen) verlassen. Tatsächlich kam Franzke als knapp Führender aus dem Wald, doch mit einem fantastischen Zwischensprint ab dem Bender-Hindernis setzte sich Bianchi an die Spitze.

Und beim Speerwurf spitzte sich der Bewerb dann richtig zu. Zuerst warf Bianchi daneben, dann auch Franzke. Doch der drittplatzierte Slowake Peter Cerniga traf, und mischte plötzlich im Kampf um den Sieg noch mit. Doch Bianchi schaffte noch rechtzeitig seine 30 Burpees (Liegestütze) als Strafaufgabe und hatte dann auch noch bis zur Finishline genügend Kraftreserven, um den Sieg sicher in 1:03:20 Stunden über das Feuer-Hindernis nach Hause zu tragen. Cerniga fing mit der Zeit von 1:04:02 aber den Deutschen Mitfavoriten Franzke (1:04:47) noch ab. Bester Österreicher wurde Michael Sauer auf Rang fünf.

"Ich liebe dieses Rennen!"

Bei den Damen setzte sich die junge Ungarin Enikő Csernák frühzeitig an die Spitze und gab diese nicht mehr aus der Hand. Selbst 30 Straf-Burpees beim Speerwurf konnten ihre Dominanz nicht stoppen. „Ich liebe dieses Rennen! Und Spartan St. Pölten ist mein neues Lieblingsrennen — ich komme im nächsten Jahr bestimmt wieder“, gab es von ihr eine Liebeserklärung an die neue Spartan-Strecke.

Um Rang zwei kämpften Ulrikke Evensen aus Dänemark und Martina Fabianova aus Tschechien. Beide gingen gemeinsam über die letzten beiden Hindernisse und die Entscheidung erfolgte im Sprint mit dem besseren Ende für die Dänin. Beste Österreicherin wurde Petra Gruber auf dem vierten Platz.

Bereits am Freitag starteten über 600 Kinder beim Spartan Kids Race. Der größte Kinderlaufbewerb Niederösterreichs begeisterte die jungen Teilnehmer, die kaum zu bremsen waren.

Eine erfolgreiche Bilanz zog auch Veranstalter Helge Lorenz: „Der Wettergott und St. Pölten hat es gut mit uns gemeint“, plant er bereits für das Spartan Race St. Pölten am 9. und 10. Mai 2020. Die Anmeldung öffnet bereits am Dienstag, den 14. Mai 2019. besonders bedankt er sich bei der Stadt St. Pölten und der Bestzeit-Agentur von Christoph Schwarz. „Die Unterstützung hier ist gewaltig, da gibt es keinen vergleichbaren Ort in Österreich“, bedankt er sich.