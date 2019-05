Zertrampelte Blumenwiesen und verstummte Vögel auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz zählt ein Anrainer zu den „Kehrseiten der Medaille“ des für die Stadt so erfolgreichen Spartan Race.

14.05.2019 – Premiere geglückt... „Aroo“: St. Pölten im Spartan-Fieber

Ähnliche Befürchtungen hatte schon vor dem Hindernislauf die Forschungsgemeinschaft „Lanius“. Aus ihrer Sicht ist die Premiere aber noch glimpflich ausgegangen. Der Verein hatte gewarnt, dass durch das Event geschützte Vogelarten in der Brutzeit sowie seltene Fledermausarten gestört werden. Mit der Naturschutzabteilung des Landes arbeitete „Lanius“ daher Auflagen für den Veranstalter aus. „Wir haben alles so aufgebaut, dass bestimmte Bereiche nicht berührt werden“, betont Christoph Schwarz für den Veranstalter. Die Forscher bestätigen, dass die Auflagen erfüllt wurden.

Für Vögel, Fledermäuse und Co. stand außerdem das Wetter günstig: Durch den Westwind sei die Lärm-Problematik entschärft worden. „Der Wirbel ist so nicht in sensible Bereiche getragen worden. Wäre er aus dem Osten gekommen, hätte das anders ausgesehen“, erläutert ein Mitglied des Vereinsvorstands.

Weil man sich bei der zweiten Auflage des Rennens aber nicht auf das Schicksal verlassen könne, seien laut „Lanius“ Adaptierungen notwendig: „Wenn Stadt und Veranstalter umweltfreundlich agieren wollen, ist die Verschiebung in den Herbst die einzige Möglichkeit.“ Nur damit könnte man die Störung von Tieren in streckennahen Bruthöhlen vermeiden.

„Alles andere wären nur Pflaster auf einer großen Wunde“, meint der Forscher. Helfen würde etwa die Verlegung des Wettkampf-Areals Richtung Traisen. Außerdem schlägt er einen Deal mit einem Landwirt vor, der Wiesen auf dem Areal gepachtet hat. Der an Kräutern und Gräsern vielfältige Magerrasen habe nämlich ebenfalls unter dem Rennen gelitten. Dem Bauern könnte der Veranstalter eine Entschädigung zahlen, damit er anderswo einen Streifen Magerrasen stehen lasse, um einen Beitrag gegen das Insektensterben zu leisten.