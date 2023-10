St. Pölten bekommt ein neues Hotel

Acht B&B-Hotels gibt es derzeit in Österreich, rund 700 weltweit. Das nächste entsteht in St. Pölten, wenige Schritte vom Bahnhof entfernt. Immobilien-Entwickler, Architekt und Generalunternehmer setzten jetzt den Spatenstich für das Projekt. Die Eröffnung ist für Dezember 2024 geplant.

105 Zimmer wird das neue Hotel in der NÖ-Landeshauptstadt haben. Gebaut wird im „Quartier Mitte“. Auf dem Areal zwischen Sparkassenpark, Westbahnstrecke und Traisen treibt die in St. Pölten ansässige NID auch eines der größten Wohnbauprojekte des Landes mit mehreren Häusern voran. Das Hotel wird die Lücke zwischen zwei bereits gebauten Wohngebäuden schließen. Es wird auch über 30 Stellplätze im Untergeschoß verfügen, allerdings über kein eigenes Restaurant. Allerdings wird es im Erdgeschoß eine 160 Quadratmeter große Geschäftsfläche zur Vermietung an etwa eine Bäckerei oder Gastronomie geben.

Die Immobilie entwickelt die Mamma Group, die im Juni ihr erstes Hotel an B&B übergeben hat. Das markante Hotel am Eingang zu Österreichs größtem Wirtschaftspark in Wiener Neudorf haben die Architekten Zechner/Zechner geplant, von den auch die Pläne für das neue Hotel in St.Pölten stammen.

Mamma Group-Eigentümer und Geschäftsführer Herbert Pinzolits zeigte sich beim Spatenstich froh, es nun nach St. Pölten geschafft zu haben. Bürgermeister dankte für die Investition in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. „Wir verzeichnen heuer bisher ein Nächtigungsplus von sieben Prozent gegenüber der Zeit vor Corona. Bei Großveranstaltungen werden die Besucher auf den ganzen Zentralraum bis Wien verteilt“, freute sich der Stadtchef über mehr touristische Kapazitäten. Man stehe am Anfang eines Weges. Den Kultur- und Geschäftstourismus will die Stadt weiter stärken. „Wir wollen ab 2025 an der touristischen Entwicklung teilhaben“, unterstrich Pinzolits. Landtagsabgeordnete Doris Schmidl hob den besonderen Standort beim Bahnhof hervor in Zeiten, in denen die „Mobilität ohne Auto im Vordergrund steht“.

Die Budgethotel-Gruppe B&B setzt auf komfortable Zimmer mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis und auf hohe Auslastung. In Deutschland konnte die Kette im ersten Halbjahr ihren Umsatz um 47 Prozent steigern. Mit mehr als zwei Millionen Zimmerbuchungen in den ersten sechs Monaten steigerte B&B Hotels die Auslastung um fünf Prozent auf 63 Prozent.