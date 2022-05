St. Pöltens Musiker rocken die Innenstadt

Werbung

Jeden Samstag zur selben Zeit sorgen dann weitere Musiker für Unterhaltung in der Fußgängerzone. So eröffnen am 14. Mai Werner Hainitz und Charly Mo die neu gepflasterte Rathausgasse. Bis Ende Juni geht es musikalisch weiter, mit der Blasmusik der Musikschule, Markus Sis, matin.pz, e.kwality und mr. freed, Gran, Jung und Libuda sowie Malvin, Liv & Nixisfix.

Den Reigen ergänzt zudem das Café im Palais Wellenstein mit Live-Musik vor dem Lokal: Am Mittwoch, 11. Mai, ab 19.30 Uhr mit Kapo2, am 21. Mai ab 11.30 Uhr mit dem Trad-Club und am 15. Juni ab 19.30 Uhr mit dem Wolfgang Gran Trio.

