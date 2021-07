Zu einem filmreifen Unfall kam es am Donnerstag gegen 20 Uhr am Schießstattring in St. Pölten. Ein St. Pöltner Lenker (54) wechselte die Fahrspur und hat offenbar den neben ihm fahrenden Pkw übersehen. Durch den Zusammenstoß touchierte der Pkw eines Melkers (29) den Gehsteig und wurde laut Stadtpolizei in die Höhe geschleudert. Er überschlug sich, landete auf dem Dach und schlitterte schließlich 101 Meter weiter gegen den Lkw eines St. Pöltners. Die Unfallbeteiligten kamen mt leichten Verletzungen davon.