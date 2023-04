„Aktion Osterhase“ übergab 12.500 Euro an St. Pöltner Organisationen

Die Spendenfreudigkeit der Beschäftigten in den Betrieben, von Mandataren, Organisationen, der Stadt St. Pölten und vielen weiteren Spenderinnen und Spendern ist enorm. Seit Bestehen der Aktion Osterhase kamen insgesamt rund 600.000 Euro zusammen. Dieses Mal waren es 12.500 Euro, mit denen Projekte der Tagesstätte St. Pölten, des DomiZiel in Spratzern und dem Kinderhaus Altenburg unterstützt werden. Die Spendenübergabe findet traditionell am Gründonnerstag am Riemerplatz statt. Für den musikalischen Rahmen sorgte die Militärmusik des Militärkommandos NÖ.

