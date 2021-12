St. Pöltner soogut-Markt: Jeder kann ein Christkind sein

Soogut möchte Kinder mit einem Weihnachtsgeschenk überraschen. „Für viele unserer Kunden sind Geschenke kaum leistbar. Für sie ist es oft schon schwierig genug, ausreichend Essen auf den Tisch zu bringen“, weiß Marktleiter Ingomar Golob.

Um den Kindern aus Familien mit geringem Einkommen ein Leuchten in die Augen zu zaubern und ihnen ein schönes Weihnachtsfest zu bereiten, können bis Dienstag, 21. Dezember, Geschenke im Markt vorbeigebracht werden.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

So kann jeder ganz einfach zum Christkind werden:

Ein kindergerechtes Geschenk besorgen und dieses weihnachtlich verpacken.

Ein Kärtchen mit Informationen, für welches Alter und ob das Geschenk für Jungen oder Mädchen gedacht ist, hilft bei der Verteilung.

Abgegeben werden kann das Packerl am soogut-Standort in der Eybnerstraße 13 während der Öffnungszeiten. Dann werden die Packerl an die Kinder der Kunden verteilt.

Fragen werden unter stpoelten@soogut.at oder unter 0676/880 44 620 beantwortet.