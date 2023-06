Lions sammeln noch für ihren großen Flohmarkt

Stöbern und Suchen für den guten Zweck können die Besucherinnen und Besucher des beliebten Lions-Flohmarkt bald wieder. Der öffnet am Freitag, 23. Juni, von 13 bis 18 Uhr und Samstag, 24. Juni, von 9 bis 13 Uhr seine Tore.

Davor wird aber noch fleißig gesammelt. Die berühmten gelben Sammelsäcke wurden bereits an die Haushalte ausgegeben, jetzt werden sie geholt am Samstag, 17. Juni. Mitorganisator Stephan Kranawetter bittet darum, den mitgegeben Flyer und auch die Rückseite genau zu studieren. Die direkte Abgabe von Waren ist vom Montag, 19., bis Mittwoch, 21. Juni, jeweils von 8 bis 17 Uhr im VAZ St. Pölten möglich.

Schöne Gegenstände, die man auch noch Freunden schenken würde, sind gefragt. Gerade Spiele und Sportsachen sind im Sommer beliebt, Wintersachen kommen eher weniger gut an. Wobei Kranawetter zu bedenken gibt: „Der nächste Winter kommt bestimmt, vielleicht findet man ja seine Ausrüstung dafür am Lions Flohmarkt.“

Kleidung wird gerne gespendet, was nicht wegkommt, geht an die Caritas. Sperrige Gegenstände wie große Möbel seien weniger geeignet: „Generell gilt die Regel: Was ich mit beiden Händen gut tragen kann, ist für einen Flohmarkt geeignet.“ Kindermöbel, Sessel oder kleinere Kommoden seien ebenso willkommen. Im Zweifelsfall bittet der Lions Club um einen Anruf.

Insgesamt helfen fast 200 Personen mit, um das Riesenevent auf die Beine zu stellen. Heuer wieder, wie im Vorjahr erstmals ausprobiert, Schulklassen. „Dann haben sie etwas Sinnvolles zu tun in der letzten Schulwoche“, schmunzelt Kranawetter und meint: „Die Jugendlichen waren alle mit Begeisterung dabei.“ Sie helfen beim Transport, beim Aussortieren oder Schlichten. Sie machen das so wie alle Helfer auf freiwilliger Basis: „Danke, an alle, die uns hier so tatkräftig unterstützen und ihre Freizeit dafür zur Verfügung stellen!“ Denn der Lions Flohmarkt dient einem guten Zweck und alle Einnahmen kommen ausnahmslos der guten Sache zu.