Firma Ofenbinder unterstützt Handwerk in der Tagesstätte St. Pölten

Unter dem Motto „Handwerk zählt“ feierte die Firma Ofenbinder ihr 100-jähriges Jubiläum. Gäste erhielten Arbeitshandschuhe und konnten sich an verschiedenen Montagearbeiten versuchen. Anlässlich des Jubiläums spendete das Unternehmen nun auch an die Tagesstätte St. Pölten. „Die Tagesstätte leistet einen wertvollen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben in St. Pölten“, betont Brigitte Fuchsbauer von der Firma Ofenbinder.

Fuchsbauer und ihren Brüdern Willi und Peter Springsholz sei es als St. Pöltner Betrieb ein besonderes Anliegen, „die Tagesstätte, die immer da ist, vor den Vorhang zu holen“. Auch diese Spende stehe unter dem Motto „Handwerk zählt“, denn heuer gebe es einen Spendenschwerpunkt für eine Trainingsküche. Dafür soll die Spende verwendet werden.