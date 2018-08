Wer Haushaltswaren, Textilien, Schuhe, Sportartikel und Co. hat, die er nicht mehr braucht, sollte sie nicht wegwerfen, sondern schnell in einen Lions-Flohmarkt-Sack packen. Alles, was noch in gutem Zustand ist, wird am Freitag, 7., und Samstag, 8. September, im VAZ verkauft. Mit dem Erlös werden Hilfsbedürftige in St. Pölten und Lilienfeld unterstützt.

Abgeholt werden die vollgepackten Säcke von zuhause – am Samstag, 1. September. „Bitte einfach vor die Haustür stellen“, erklärt Flohmarkt-Organisator Dieter Nusterer. Wer möchte, kann den Sack auch direkt ins VAZ bringen. Das ist am Samstag, 1. September, zwischen 8 und 13 Uhr sowie von Montag, 3., bis Mittwoch, 5. September, jeweils von 8 bis 17 Uhr möglich. „Bei wertvollen Gegenständen raten wir dazu, da immer wieder etwas gestohlen wurde“, empfiehlt Nusterer. Gleichzeitig ruft er dazu auf, die Polizei zu verständigen, wenn Unbefugte die Säcke öffnen oder mitnehmen.

Insgesamt rund 80 Tonnen Ware werden von 250 Freiwilligen vorbereitet und dann zum Verkauf angeboten. Über helfende Hände würden sich die Lions noch freuen. Wer Interesse hat, bekommt nähere Informationen beim Flohmarkttelefon unter 0664/7655200 – das steht auch für alle anderen Fragen zur Verfügung.

Auch die nicht-verkaufte Ware kommt einem guten Zweck zugute: Sie wird zu einem Flohmarkt nach Rumänien gebracht.