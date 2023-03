Hilfe für altes Gerersdorfer Kirchengemäuer

Der Zahn der Zeit und das Wetter nagen an der Außenfassade der Pfarrkirche zum heiligen Johannes dem Täufer in Gerersdorf. Die Schäden sind nicht zu übersehen. Aus diesem Grund hat der Pfarrgemeinderat bereits vor einiger Zeit eine Außensanierung des Gotteshauses diskutiert. Kostenschätzungen wurden eingeholt. Laut Experten werden sich die Sanierungskosten voraussichtlich in einer Höhe von über 120.000 Euro bewegen.

Der größte Teil der Kosten könne mit Geldern verschiedener Zuschüsse gedeckt werden, heißt es von der Pfarre. 23.000 Euro müssen jedoch als Eigenmittel zur Verfügung gestellt werden. Aus diesem Grunde wird auch im aktuellen Pfarrbrief im Rahmen einer Spendenaktion um finanzielle Unterstützung für die Kirchensanierung ersucht (AT80 3247 7000 0050 4829, Verwendungszweck „Außensanierung Pfarrkirche“).

Foto: Ferdinand Bertl

Die Pfarrkirche wurde um 1280 errichtet. Deren Mauerwerk entspricht weitgehend dem heutigen Bau. Verändert wurde nur der Ostabschluss um den Hochaltar, der um 1747 neu gestaltet wurde.

