BiGS St. Pölten unterstützt Erdbebenopfer

Köstliche Suppen bereiteten die Schülerinnen und Schüler des Bildungszentrums für Gesundheits- und Sozialberufe (BiGS) der Caritas in St. Pölten zu. Auch kleine Geschenke fertigten sie an. Durch den Verkauf im Rahmen einer schulinternen Spendenaktion konnten insgesamt 1.000 Euro gesammelt werden. Mit diesem Geld wollten die Schülerinnen und Schüler die Erbebenopfer in der Türkei und Syrien unterstützen. Der Betrag wurde zu diesem Zweck an Ulrike Hanka und Georg Spannbruckner vom Roten Kreuz übergeben.

„Wir tragen ,sozial' nicht nur im Namen unserer Schule, sondern wir leben dies auch ganz bewusst“, zeigte sich Direktorin Margit Simon stolz auf die BiGS-Schulgemeinschaft und bedankte sich bei den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften für das Engagement.

