Multifunktionsanlage im Parkbad: So ist das neue Areal in Wilhelmsburg

Auf der Fläche im östlichen Wiesenteil des Parkbades Wilhelmsburg, also am Rande zum Traisenuferweg, wurde eine Multisportanlage und ein Beachvolleyballplatz für die Badbesucherinnen und -besucher, aber auch für Schülerinnen und Schüler und andere Sportinteressierte, errichtet. Auf dem Areal, das 25 mal 15 Meter groß ist, können verschiedene Ballsportarten wie Fußball und Basketball ausgeübt werden.

„Durch die eingebrachten Eigenleistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Bauhof unter Hans Bertl und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Freizeitanlage konnten die Kosten - abzüglich der Förderung - auf rund 80.000 Euro gesenkt werden“, erklärt SPÖ-Stadtrat und Bademeister Dalibor Drinic zur Eröffnung.

Die Sportplätze sind jederzeit erreichbar

Mit den Arbeiten wurde im Sommer 2021 begonnen. Im Oktober 2021 wurden der Unterbau, das Fundament und der Zaun errichten – viel davon in Eigenregie, so Drinic. Um den Zugang zu den Plätzen zu ermöglichen, wurde ein Außenweg geschaffen, wobei dieser ganzjährig für sämtliche Sportaktionen – auch außerhalb der Badesaison – zur Verfügung steht. So ist auch der Beachvolleyballplatz für Vereine und Schulen jederzeit nutzbar.

„Hans Bertl und ich haben jeden Handgriff bis zur Fertigstellung genau geplant, um Einsparungen zu machen“, weiß Drinic zu berichten. Er freut sich über die starke Nutzung und den Spaß, den die Sportlerinnen und Sportler hier an den Tag legen.