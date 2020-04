Die St. Pöltner SPÖ will aber dennoch ein Zeichen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer setzen – und ruft zum Schmücken der Häuser mit roten „Drei Pfeile“-Fahnen sowie dem Tragen des Maiabzeichens auf dem Revers auf. „Für die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzustehen und gerechte Forderungen international durchzusetzen, ist die ursprüngliche, unzerstörbare DNA des 1. Mai“, betont Vizebürgermeister Harald Ludwig (SPÖ).

Auf den Maibaum auf dem Rathausplatz müssen die St. Pöltnerinnen und St. Pöltner aber auch heuer nicht verzichten. Der Maibaum der SPÖ St. Pölten wird am 29. April aufgestellt – allerdings selbstverständlich ohne jegliche Form einer Feierlichkeit, betont Bürgermeister Matthias Stadler.

Maibaumaufstellen seit 80er-Jahren in St. Pölten

Ganz so eng verflochten wie heute waren Tag der Arbeit, Maiaufmarsch und Maibaum in St. Pölten aber ohnehin nicht immer, erinnert sich SPÖ-Urgestein Anton Heinzl: „Ich empfand in den 80er-Jahren die traditionellen Maiaufmärsche der SPÖ als nicht mehr ganz zeitgemäß und wollte aus ihnen ein Familienfest machen.“ Der damalige Bezirkssekretär ließ sich vom Maibaumaufstellen und Maibaumkraxeln im Pielachtal inspirieren und holte diese Tradition auf den St. Pöltner Rathausplatz. Seither veranstaltet die SPÖ in der Landeshauptstadt das Maibaumaufstellen.

Der zweite prominente Maibaum-Standort in der Landeshauptstadt befindet sich üblicherweise im Regierungsviertel. Hier wird es in diesem Jahr keinen Maibaum geben, bestätigt Christian Salzmann vom NÖ Landespressedienst. Der Baum wäre diesmal aus Poysdorf gekommen, das Fest wird auf das nächste Jahr verschoben.