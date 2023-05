Unterstützung für den Böheimkirchner Verein eMOBÖ

Der Verein eMoBö hat sich die Förderung der umweltfreundlichen Mobilität in Böheimkirchen zum Ziel gesetzt. Personen, die über kein Kraftfahrzeug verfügen, dieses nicht verwenden wollen oder in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, können den Fahrtendienst mit einem umweltfreundlichen E-Auto nutzen. Mit einer großzügigen Spende hat die Raiffeisenbank dieses Projekt nun unterstützt. „Der gemeinnützige Fahrtendienst ist eine wertvolle Ergänzung zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. Besonders schön ist es zu sehen, dass sich so viele Menschen freiwillig engagieren, um andere von A nach B zu bringen. Als Raiffeisenbank ist es uns auch aus Sicht von Nachhaltigkeit und Regionalität ein Anliegen, uns bei solchen Projekten einzubringen“, so BÖ-Gebietsleiterin Anita Pirker.

Für Obmann Simon Schmatz wird der Stellenwert der Mobilität erst sichtbar, wenn sie eingeschränkt ist. „Dann sind die eigene Beweglichkeit und damit das Sozialleben davon abhängig, ob andere Zeit und Lust haben, mit dem eigenen Pkw auszuhelfen. Es freut mich sehr, mit der Raiffeisenbank Region St. Pölten einen verlässlichen Partner gefunden zu haben. Besonderer Dank gilt Anita Pirker, die uns mit Rat und Tat zur Seite steht“, so Obmann Simon Schmatz.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.