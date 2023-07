Trainings-Tipps vom Profi für den NÖ Frauenlauf in St. Pölten

Zum 17. Mal ist Anfang September der niederösterreichische Frauenlauf in St. Pölten angesetzt. Aufgrund der verschiedenen Laufdistanzen, ist von Anfängerinnen bis Laufprofi für jeden etwas dabei, selbst die Nordic-Walkerinnen kommen nicht zu kurz. Zur Auswahl stehen Strecken von 2,5 Kilometern, 5,2 Kilometern und 9,8 Kilometern, wobei Nordic Walking auf 5,2 Kilometer fixiert ist. Jede Distanz kann auch im Team gelaufen werden.

Damit auch die Jüngsten aktiv werden können, gibt es für sie unterschiedliche Aktivitäten, von Kinderläufen, Kidspark bis zur Hüpfburg.

Eine große Rolle spielt zudem der Zweck, so spendet der NÖ Frauenlauf mit der Aktion „Laufen gegen Krebs“ auch dieses Jahr wieder für jeden gelaufenen Kilometer Geld.

Je nach Distanz verläuft die Laufstrecke zunächst um den Ratzersdorfer See (2,5 km), weiter über die Traisenbrücke und um den kleinen Viehofner See (5,2 km). Die 9,8 km-Runde erstreckt sich nicht über die Traisenbrücke, sondern folgt der Traisenpromenade bis zum Klangturm und wieder retour. Start und Ziel des Laufes ist jeweils bei der NV Arena St. Pölten. Entlang der Laufrunden stehen Verpflegungsstationen und motivierende Musikgruppen. Kohl ist sich sicher, dass die Strecke rund um die Seen für den großen Zulauf verantwortlich sind. Für alle, die nicht vor Ort sein können, gibt es eine Facebook-Liveübertragung der Veranstaltung.

Vorbereitung ist die halbe Miete

Für all jene, die beim Trainingstag in St. Pölten nicht dabei sein konnten, haben Christian Kohl, Sportwissenschaftler und Organisator des NÖ Frauenlaufes und Karin Ahamer, Fotografin und Hobbysportlerin, ein paar Tipps. In ihrem Ratgeber „Vom Sportmuffel zur Laufqueen - In 7 Wochen“ findet sich alles, was man wissen muss:

1) Gemeinsam mit einer Trainingspartnerin macht das Aufwärmen gleich noch viel mehr Spaß. In Kombination mit frischer Luft und genug Trinken steht dem gemeinsamen Sport nichts mehr im Weg.

2) Den Körper auf die Anstrengung vorbereiten. Vor allem Knie, Hüfte und Sprunggelenk sollten gut stabilisiert und aufgewärmt werden. Durch Kräftigungsübungen, etwa Seitstütz, Wadenheben und Ausfallschritte, kann der Körper ideal vorbereitet und Spannung aufgebaut werden.

3) Da aber nicht nur der Unterkörper und die Beine beim Laufen wichtig sind, sondern auch der Oberkörper eine wichtig Rolle spielt, sollte auch dieser entsprechend aufgewärmt werden. Verschiedene Übungen helfen dabei den Oberkörper zu stärken, um so mehr Energie für das Laufen aufbringen zu können. Zudem werden Rückenschmerzen vorgebeugt. Geeignete Übungen wären der Vierfüßlerstand mit Strecken, der Unterarmstütz mit Beinheben oder Reisskniebeugen.

4) Nachdem also die Kräftigungsübungen den Körper aufgewärmt haben, kann es mit dem eigentlichen Training losgehen. Laufanfängerinnen sollten mit je zwei bis drei Einheiten pro Woche starten. Wichtig dabei ist, dass dazwischen ein bis zwei Tage Pause liegen. Anfangs ist es ratsam, mit kleinen Schritten und langsamen Tempo zu beginnen und sich gegebenenfalls zu steigern. Das Training könnte man gleich auf der Frauenlaufstrecke starten, um ein Gefühl für die Gegebenheiten rund um See, Arena und Straße zu bekommen.

5) Nach dem Lauf ist vor dem Cool-Down. Der Körper sollte sich nach der Anstrengung wieder entspannen, daher raten Kohl und Ahamer zu einem entspannten Laufabschluss, etwa durch eine Yogaeinheit oder durch Dehnübungen. Jede Dehnposition sollte dabei 20-30 Sekunden mit einem leichtem Zug gehalten werden. Diese Zeit bietet sich auch gleich zu geistigen Entspannung an - die Gedanken baumeln lassen.

6) Die gewünschte Distanz im Training ausprobieren und sich dabei langsam herantasten. Nichts überstürzen. Sollten die Zweifel am Ende dennoch zu groß sein, kann die angegebene Distanz bis kurz vor dem Lauf noch kostenlos per Mail auf eine niedrigere umgemeldet werden.

7) Zum Schluss ganz wichtig, keine kurzfristigen Experimente starten. Die neuen Laufschuhe müssen noch bis nach dem NÖ Frauenlauf warten und auch eine spontane Ernährungsumstellung ist kurz vor dem Event nicht ratsam.

Am Tag vor dem Lauf, am 2. September, können sich Läuferinnen von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr ihre Startnummer abholen. Auch am Lauftag selbst ist die Abholung und Nachnennung bis 30 Minuten vor Start möglich. In diesem Jahr rechnen die Veranstalter mit mehr als 2.500 Teilnehmerinnen, daher lohnt es sich, zeitgerecht am Eventgelände zu sein. Der Start der jeweiligen Distanzen und Jahrgänge ist auf der Homepage ersichtlich.

Weitere Informationen, die Anmeldung und die Auflistung der Nenngelder können ebenfalls auf der Homepage des NÖ Frauenlaufes gefunden werden.