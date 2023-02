Schlafmützen, Rennautos und Wischmopps tanzten in Pottenbrunn

Links wirbeln zwei edle Königinnen Arm in Arm über das Parkett, rechts schwingen Rotkäppchen und ihr Wolf das Tanzbein. Diese Szene findet man zwar in keinem von Grimms Märchen, aber am Freitag im Volksheim Pottenbrunn konnte man noch viel mehr bunten Gestalten begegnen.

Denn Der SKVg Pottenbrunn feierte sein Sportler-Gschnas. Fußball-Obmann Franz Ederer freute sich, als Ehrengäste Gemeinderat Jürgen Kremsner, Vereinsobmann Walter Westermayer, Vorsitzende der Kinderfreunde Pottenbrunn Nadine Kremsner, Obmann der Sektion Laufen Dieter Gussenbauer und Kameradschaftsbund-Obmann Hannes Wegscheider zu begrüßen.

