Sportlich Sparta in St. Pölten: Parcours fordert Athletinnen und Athleten

Ganz gleich ob Anfänger, Profis oder Kinder - beim größten Hindernisparcours Österreichs kann jeder Matsch, Feuer und Hindernisse bezwingen Foto: de.spartan.com

D as Spartan Race geht am Wochenende über die Bühne in Völtendorf. Es gibt auch einige Verkehrseinschränkungen.

Bis zu 5.000 Teilnehmende werden zum Spartan Race am Truppenübungsplatz Völtendorf erwartet. Von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, müssen sie über Stock und Stein rennen, springen, hechten. Zu den Highlights der diesjährigen Veranstaltung gehört die Wiedereinführung der anspruchsvollen 21 km Beast-Strecke, die im Vergleich zum Vorjahr neu ist. Diese wird am Sonntag erstmalig vom Rathausplatz gestartet. Die Athletinnen und Athleten werden mit Bussen vom Festivalgelände zum Start gebracht, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Neben der Beast-Strecke bietet das Spartan Race auch den Sprint- und den Super-Bewerb an, bei denen die Teilnehmenden auf fünf oder zehn Kilometer langen Hindernisstrecken antreten. „Diese kürzeren Strecken sind eine großartige Möglichkeit für Menschen aller Fitnessstufen, sich der Herausforderung zu stellen und Spaß zu haben", sagt Veranstalter Helge Lorenz. Die 600 erwarteten Kinder zeigen auf altersgerechten Strecken ihr Können am Freitag, 30. Juni, ab 16 Uhr. Hier steht nicht der Wettkampf, sondern der Spaß an der Bewegung im Fokus: Jedes Kind wird mit einer Finisher-Medaille, einem Finisher-Shirt und einem Spartan-Stirnband belohnt. Das Spartan Race fordert aber auch die Verkehrsteilnehmenden in der Stadt, denn es gibt ein paar Einschränkungen. Die L5181 wird Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 13 Uhr im Bereich zwischen der Abzweigung von der LB39 (Flugplatz Völtendorf) und der Abzweigung nach Wolfenberg für den gesamten Fahrzeugverkehr (ausgenommen Nutzfahrzeuge) gesperrt. Die Umleitung erfolgt in ortsüblicher Weise in den Gemeindegebieten von Obe-Grafendorf und St. Pölten. Der Parkplatz für die Teilnehmenden wird auf einem freien Feld des Schießplatzes eingerichtet. Die Ab- und Zufahrt erfolgt über die B20 Mariazeller Straße, Wolfenberger Straße und Ernst Maerker-Straße. Die Befahrung der B39 Obergrafendorfer Straße ist in beiden Fahrtrichtungen während der Veranstaltung im gesamten Ortsgebiet von Völtendorf mit einer höheren Geschwindigkeit als 30 km/h und zwischen westlichen Ortsbeginn /-ende Völtendorf bis zur Bezirksgrenze und im weiteren Verlauf mit einer höheren Geschwindigkeit als 50 km/h verboten. An der B39 Obergrafendorfer Straße wird auf die gesamte Länge der Ortschaft Völtendorf und weiter bis zur Bezirksgrenze beidseitig ein Halte- und Parkverbot eingerichtet werden. Auch werden Hinweistafeln in beiden Fahrtrichtungen auf der B39 Obergrafendorfer Straße mit dem Hinweis „Laufveranstaltung“ und „Fußgänger queren“ aufgestellt.

