Karlstettner Schülerinnen und Schüler erkundeten London

35 Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen NMS verbrachten mit den Pädagogen Irene Schuh, Josef Marchart und Lisa Schiefer eine Woche in England. Unterkunft bezogen sie bei Gastfamilien und so lernten die Schülerinnen und Schüler das Leben in englischen Familien kennen.

Am Vormittag besuchten die Jugendlichen die Concorde Language School und am Nachmittag absolvierten sie ein Besichtigungsprogramm. Ein besonderes Highlight war der London-Tag. Da durfte ein Besuch bei den Stars in Madame Tussauds ebenso wenig fehlen wie Besuche im Tower, der Tower Bridge, des Big Ben und der Houses of Parliament.

Ein weiter Ausflug führte die Schülerinnen und Schüler nach Dover, wo sie das Dover Castle und die berühmten Wartime-Tunnels besichtigten und ein Bad im Meer genossen.