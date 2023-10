Wirtschaftsingenieure der HTL St. Pölten besuchten London

Prall gefüllt war das Programm, welches die Schülerinnen und Schüler der HTL St. Pölten absolvierten. Für die dritten Klassen der Wirtschaftsingenieure vom Zweig „Industrial Engineering and Management“ ging es für eine Sprachwoche nach London.

Neben dem Besuch einer Sprachschule im Londoner Stadtteil Greenwich standen einige spannende und interessante Ausflüge auf dem Programm: Im klassischen Touristen-Stil ging es per Hop-On-Hop-Off-Tour durch die britische Hauptstadt. So konnten die Schülerinnen und Schüler sämtliche Sehenswürdigkeiten und Hotspots der Stadt erkunden. Der Besuch der Tower Bridge und des Tower of London sowie eine Themsen-Fahrt begeisterte die Jugendlichen. Sportlich wurde es beim Besuch des Chelsea Stadiums und auch das kulturelle Programm kam nicht zu kurz. Die Schülerinnen und Schüler bekamen die Gelegenheit, in den Warner Bros. Studios die Schauplätze der Harry Potter-Filme hautnah mitzuerleben. Auch der Besuch des Musicals „The Lion King“ faszinierte alle sehr.

Untergebracht waren die Schülerinnen und Schüler bei Gastfamilien, um die praktische Anwendung der Sprache weiter zu üben und zu vertiefen.