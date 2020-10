Ein 11-jähriges Mädchen nahm Brandgeruch und Rauch wahr und verständigte sofort die Feuerwehr und die Hausbewohner.



Diese warteten gemeinsam vor der Wohnhausanlage auf das Eintreffen der Feuerwehr. Die Feuerwehr konnte den Bandherd im Keller ausmachen.



Vermutlich wurde der Brand durch das Rauchen einer Zigarette im besagten Kellerabteil ausgelöst. Im Anschluss musste der Keller mit Hilfe eines Druckbelüfters rauchfrei gemacht werden. Nach rund 1,5 Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder abrücke.



Ein besonderer Dank an dieser Stelle gilt der 11-jährigen Selina M. – durch ihre rasche Reaktion konnte vermutlich ein Wohnhausbrand verhindert werden. Weiteres möchten wir als Feuerwehr an dieser Stelle festhalten, dass „Privatsphäre“ bei uns groß geschrieben wird, jedoch in solchen Einsatzfällen (Verschalung der Kellerabteile durch einen Sichtschutz) die Lokalisierung eines Brandherdes erschweren kann und wertvolle Zeit kosten kann.