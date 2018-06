Wie die NÖ Polizei am Freitag in einer Aussendung informierte, konnte "die 52-Jährige Anna L. am 31. Mai 2018 in Wien aufgegriffen werden" - nach der fast drei Tage andauernden Suche wurde die demente Fau aus Eggendorf bei St. Georgen am Steinfelde letztlich also am Freitag in Wien gefunden.