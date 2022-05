Lange Nacht der Forschung: Gehirne und Gebäude aus dem 3D-Drucker

Werbung LFS Pyhra Anzeige Von Kälberwettlauf bis Firmenpräsentationen

Sobald die Sonne langsam über dem Kaiserberg in St. Georgen untergeht, nutzen viele Interessierte die lange Nacht der Forschung, um bei der Firma S3D Repro in der Ochsenburgerstraße in die Welt des 3D-Drucks einzutauchen. Von Museumsnachbildungen über eine Büste von Kaiserin Sissi bis zu 3D-Wanderkarten und menschlichen Gehirnen reicht die Bandbreite, die Besucher heute Nacht bis 22 Uhr erkunden können.

Das Unternehmen, das 2015 in Krems als Start-up gegründet worden war, verlegte erst vor knapp einem Jahr den Firmensitz in die Landeshauptstadt. Die Mitarbeiter sind auf den Druck von medizintechnologischen Objekten sowie auf Gebäude spezialisiert. Der Fantasie sind in der Welt des 3D-Drucks aber kaum Grenzen gesetzt. So druckt das Unternehmen auch "Mini-Me" Figuren von Besuchern anhand von Körperscans. Mitarbeiter Martin Witzmann hat so seinen Chef und Firmengründer Jörn-Henrik Stein immer im Kleinformat am Schreibtisch stehen.

