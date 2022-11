Stonefielders-Abschied mit neuer Show

Die Kabarett-Truppe Stonefielders lässt zum 30. Jubiläum mit neuem Programm und einer Abschiedsankündigung aufhorchen.

Nach zwei Jahren Pause steht die 15-köpfige Partie wieder mit einer Mischung aus alten und neuen Brüllern auf der Bühne. „Von Playback und Live-Gesang über Kabarett bis zu einer Klo-Tanznummer und Zaubertricks ist für jeden Geschmack etwas dabei“, erklärt Obmann Thomas Flatschacher.

Nach 30 Jahren auf der Bühne wird die Show ein Abschied auf Raten. „Wir werden älter und müssen langsam anfangen aufzuhören“, meint der „Chef“ der Truppe. Mit dem Beinamen „Volume 1“ halten sich die St. Georgner Spaßvögel ein Hintertürchen fürs Weitermachen offen.

Die Erfolgsgeschichte der Stonefielders begann 1992 in kleinem Rahmen als Mitternachtseinlage am St. Georgner Sportlerfest. Nach Auftritten in Gasthäusern startete die Truppe in den 2000ern ordentlich durch und bringt seit zwei Jahrzehnten die meist ausverkaufte Pielachtalhalle vor Lachen zum Brüllen.

„Es wird auch nach 30 Jahren nie langweilig. Wir sind wie eine Familie, wo jeder seinen Beitrag leistet und Spaß hat“, zeigt sich Thomas Flatschacher zufrieden.

Die Auftritte finden am Freitag, 11. November, sowie am Samstag, 12. November, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 13. November, um 17 Uhr in der Pielachtalhalle statt.

