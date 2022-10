Blaulichtparty: Florianis feierten zwei Tage in Fahrzeughalle

Statt dem traditionellen "Tanz in den Herbst" veranstaltete die Freiwillige Feuerwehr St. Georgen heuer eine zweitägige Blaulichtparty. Am Freitag erwartete die Gäste ein Oldieabend mit Live Konzert von F.A.B.3.

Am Samstag heizte DJ Gigi den Partywütigen beim Disco Clubbing mit Songs aus den 80ern bis heute ordentlich ein.

