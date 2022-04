Georgikirtag: Hendl und Bratwurst strahlendem Wetter

Werbung

Grillhendl, Pommes und Bier in geselliger Runde: Was zwei Jahre lang ausfallen musste, wird heute am Kirchenplatz nachgeholt. Hunderte tummeln sich bei der Feier zu Ehren des Heiligen Georgs und genießen die warmen Sonnenstrahlen. Auch ein kurzer Regenschauer am Vormittag konnte die Stimmung nicht trüben.

