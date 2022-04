St. Georgen/Stfd. Georgikirtag kehrt nach der Zwangspause zurück

Beim Georgikirtag vor zehn Jahren stießen die damaligen Organisatoren und Ehrengäste an. Auch heuer hofft man auf schönes Wetter. Foto: Straubinger

D ie traditionelle Feier zu Ehren des Heiligen Georgs bringt am Sonntag nach zweijähriger Pandemie-Zwangspause wieder Leben auf den Kirchenplatz in St. Georgen am Steinfelde.