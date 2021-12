„Das Dirndl“ feiert erstes Jahr

„Regionalität ist mittlerweile nicht nur ein Trend, sondern ein wichtiger Bestandteil des täglichen Einkaufes geworden“, davon sind Franz Rank und seine Familie überzeugt. Seit mittlerweile einem Jahr betreiben die Ranks nach dem Motto „Vom Bauern direkt ins Regal“ zwei Selbstbedienungsläden unter dem Namen „Das Dirndl“ in St. Georgen und in Wagram.

„Die Kunden schätzen die große Auswahl unserer Lebensmittel sowie die Öffnungszeiten, da wir auch an jedem Sonntag und Feiertag im Jahr geöffnet haben“, erklärt Rank. Aber nicht nur die Regionalität spiele eine Rolle, auch die Nachvollziehbarkeit der Herkunft der Lebensmittel der bäuerlichen Produzenten sei sehr wichtig.

Die beiden Regionalläden bieten Chancen für kleine Lieferanten, die sonst nur schwer die Möglichkeit hätten, ihre Produkte zu vermarkten. „Für Produzenten im ländlichen Raum ist es optimal, ihre Produkte in der Landeshauptstadt zum Verkauf anbieten zu können“, so Biobauer Franz Rank.

Das Jubiläum soll mit einem Benefiz gefeiert werden

Soweit es die Corona-Pandemie zulässt, soll das einjährige Bestehen auch gefeiert werden. Am 11. Dezember wird in St.Georgen und am 18. Dezember in Wagram, jeweils von 10 bis 17 Uhr, gefeiert. An den beiden Samstagen wird es ein Sofortgewinnspiel und, sofern es die Situation zulässt, eine Verkostung geben. „Es wird auch regionale Weihnachtsgeschenke und Gutscheine für Familie und Freunde zu kaufen geben“, verrät Rank.

„Wir blicken auf ein erfolgreiches erstes Jahr zurück und wollen deswegen besonders den Kleinsten unter uns helfen, denen es leider nicht so gut geht“, führt Ranks Schwiegersohn Hannes Weichhart aus. Alle Einnahmen des Sofortgewinnspiels zum Jubiläum von „Das Dirndl“ und alle weiteren Spenden werden an das St. Anna Kinderspital überreicht.