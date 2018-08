Nach dem Frequency soll nun der Ausbau des St. Pöltner Veranstaltungszentrums starten. Neun Millionen Euro werden investiert. 7,3 Millionen Euro hat der Gemeinderat bereits beschlossen. „Allerdings waren im Grundsatzbeschluss noch einige Leistungen offen“, weiß Rathaussprecher Martin Koutny. Weitere 1,7 Millionen Euro für die Planungs- und Einrichtungskosten sollen in einer der nächsten Sitzungen noch freigegeben werden.

„Wir investieren in die Infrastruktur unseres Veranstaltungszentrums, um noch mehr internationale und große Veranstaltungen nach St. Pölten zu bringen und um den Besuchern ein optimales Ambiente zu bieten“, so Bürgermeister Matthias Stadler. Das Land beteiligt sich – als Teil des im Mai beschlossenen Infrastrukturpaketes – mit insgesamt drei Millionen Euro, verteilt auf drei Jahre.

Projekt wird in drei Etappen fertig gestellt

Wie berichtet, wird das Projekt in drei Bauetappen umgesetzt, die Fertigstellung ist Mitte Oktober 2019 geplant. Startschuss soll nach den Abschlussarbeiten beim Festival sein. Begonnen wird mit den Arbeiten am Foyer. Südlich des bestehenden Eingangsbereiches entsteht auf dem Vorplatz ein Zubau, dorthin wird das Foyer mit neuen Sanitäranlagen erweitert, zudem ein Bistro und Restaurant eingerichtet. Das neue Restaurant wird an drei Seiten zugänglich sein, auch ein Schanigarten im Außenbereich ist vorgesehen. Im ersten Obergeschoß werden sechs Produktionsbüros sowie ein Raum für die Haustechnik des Zubaus entstehen.

Baustart für größere Halle nach WISA

An der Nordseite der Halle B wird eine 720 Quadratmeter große Bühnenhalle in Massivbauweise gebaut, voraussichtlich nach der WISA 2019. Hier kann die Bühnentechnik, die für große internationale Produktionen benötigt wird, untergebracht werden.

Im bestehenden Restaurant samt Küche werden neue Garderoben und Sanitäranlagen für Künstler geschaffen. Dank mobiler Trennwände lässt sich deren Größe dann variieren. Sie werden auch über eine direkte Anbindung an die Halle A und B verfügen. Westlich der Bühnenhalle wird ein Nebengebäude errichtet, das als Lagerhalle dienen wird. Beeinträchtigungen beim Frequency 2019 soll es keine geben. „Jener Bereich, an dem gearbeitet wird, wird abgesperrt“, erklärt Koutny.