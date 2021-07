150 frischgebackene Akademiker und Akademikerinnen verließen die New Design University, die innerhalb von 15 Jahren mittlerweile 1.403 Absolventen in den Bachelor- und Masterstudienprogrammen hervorbrachte. Seitdem wurde das Angebot immer weiter ausgebaut. Letztes Jahr gab es die ersten Absolventen des Bachelorstudiengangs Management by Design. Besonders beliebt seien die beiden Bachelorstudiengänge Innenarchitektur & 3D-Gestaltung sowie Grafik- & Informationsdesign.

„Moskitos, Corgis und Babyelefant“ – mit diesen drei Schlagwörtern, die Synonyme für das Abstandhalten während Corona sind, eröffnete Rektor Herbert Grüner seine Festansprache. Er sei stolz, dass seine Universität es während der letzten Monate geschafft habe, den physischen Abstand zu wahren, aber keine soziale Distanz zu den Studierenden aufkommen zu lassen. „Stolz bin ich auf die Abschlussprojekte der Absolventen, denn sie sind geprägt von Leichtigkeit, Empathie und Freude“, so Rektor Grüner. Die besten Arbeiten werden ein ganzes Jahr lang in der virtuellen Ausstellung „Best of 21“ unter www.best-ofndu.at/2021/ gezeigt.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner übermittelte Grußworte per Videobotschaft: „Sie haben nicht nur kreative Fähigkeiten erworben, sondern auch Management Skills und betriebswirtschaftliches Know-how. Qualifikationen, die auch am pulsierenden Wirtschaftsstandort Niederösterreich sehr gefragt sind.“