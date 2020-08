„Ich wusste sofort, dass hier etwas nicht stimmt“, erzählt Leo Graf. Der Wirt rief sofort die Polizei, ihm gegenüber ein total zerknirschter 81-jähriger. Einen Sack mit 20.000 Euro hatte der Oberösterreicher gerade in einem Müllbehälter im naheliegenden Beserlpark hinterlegt – im Glauben der Polizei zu helfen.

Wenige Stunden zuvor war er von einer unbekannten Dame am Handy angerufen worden. Sie hatte angegeben in schwerer Geldnot zu sein und dringend 70.000 Euro zu brauchen. Danach legte sie auf. Daraufhin meldete sich am Festnetztelefon ein Mann, der erklärte, er sei Polizist und Trickbetrügern auf der Spur. Er wisse, dass sich soeben eine Dame beim Pensionisten gemeldet habe.

Zuerst meldete sich die Dame wieder und bat, das Geld zubringen und in St. Pölten zu übergeben. Dann appellierte der angebliche Polizist an das Pflichtbewusstsein des 81-Jährigen und bat ihn um Mithilfe.

Mit Taxi um 360 Euro zu Übergabe gefahren

Der Oberösterreicher solle so schnell wie möglich mit allem Geld, das er kurzfristig besorgen könne, nach St. Pölten kommen. Bei der Übergabe sei genug Polizei vor Ort und er bekäme das Geld nach der Verhaftung wieder. Der Mann setzte sich daraufhin in ein Taxi und fuhr um 360 Euro nach St. Pölten.

Nachdem er das Geld in einem Mistkübel im Beserlpark hinterlegt hatte, wie ihm aufgetragen wurde, wartete er im Gasthof Graf. Der Polizist wollte ihn verständigen, sobald alles vorbei ist. Da wurde der Oberösterreicher doch ungeduldig und erkundigte sich bei Leo Graf, ob ihm jemand verdächtig vorgekommen sei oder ein Polizist nach ihm gefragt habe. Der Wirt zückte sofort das Handy und die Polizei.

Die echte Exekutive war dann gleich zur Stelle. Das Geld allerdings weg und die Betrüger spurlos verschwunden.

Die echte Polizei warnt vor dem immer größer werdenden Einfallsreichtum der Trickbetrüger. „Wir würden niemals von einem Bürger verlangen sein Bargeld für solche Aktionen zur Verfügung zu stellen“, warnt ein Beamter der St. Pöltner Stadtpolizei.