200 Mal Blut gespendet: Universitätsklinikum ehrte Freiwillige

Das Universitätsklinikum St. Pölten ehrte 119 Spenderinnen und Spender. Der St. Pöltner Planer Dieter Nusterer, Herbert Denk und Franz Gerstenmaier spendeten bereits 200 Mal Blut.

Auch Dieter Nusterer schaffte diese beachtliche Zahl. Foto: zVg

„Blutspender sind Lebensretter! Jemand, der schon 200 Mal Blut gespendet hat, gibt im Laufe d er Zeit immerhin 100 Liter Blut ab. Die NÖ Universitäts- und Landeskliniken sind darauf angewiesen, dass die Bereitschaft, Blut zu spenden, hoch ist und bleibt“, betonte der Landtagspräsident Karl Wilfing.

Nusterer hat schon in der Schule zum ersten Mal gespendet und dann während seines Studiums auch begonnen, in Wien zu spenden. „Ich gehe noch immer parallel zur Blut- und Thrombozytenspende, aber jetzt auf der Blutbank in St. Pölten“, erzählt Nusterer, der alle zwei bis drei Monate Blut und alle drei bis vier Wochen Thrombozyten spendet.

Für ihn i st es eine Win-win-Situation: „Wichtig ist es mir einerseits, weil es Menschen hilft und ich auch einen permanenten Gesundheitscheck habe. Der Zeitaufwand ist sehr überschaubar.“

