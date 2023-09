22-Jähriger warf sich vor Autos am Schießstattring

Ein Vorfall am St. Pöltner Schießstattring am Sonntag sorgte in den sozialen Medien für hitzige Debatten. Ein (mittlerweile gelöschtes) Video zeigte einen Mann, der immer wieder auf die Straße lief, Autos stoppte und sich schließlich vor ein Fahrzeug warf. Auf der trotz Wochenendes viel befahrenen Straße kam zu gefährlichen Situationen. Der 22-jährige Marokkaner warf sich vor einen fahrenden Pkw. Der Lenker hielt geistesgegenwärtig an, der Mann legte sich jedoch auf den Boden und verharrte dort, bis die Rettung eintraf. Er wurde ins Uniklinikum St. Pölten gebracht.

Auf Anfrage betont eine Sprecherin der Landespolizeidirektion NÖ, dass der Mann angezeigt und der Fall auch der Staatsanwaltschaft übermittelt wurde. Ob der Marokkaner psychisch beeinträchtigt war oder andere Gründe für sein Verhalten hatte, ist bei der Polizei noch nicht bekannt.

FPÖ-Stadtrat machte auf Vorfall aufmerksam

Auch FPÖ-Stadtrat Klaus Otzelberger wurde das Video zugespielt. Er betont: „All jene, die unser System ausnützen wollen, gehören in die Schranken gewiesen! Zivilcourage und Zusammenhalt sind wichtige Werte, die wir unbedingt leben sollten.“