Kurz vor 23 Uhr kam es in der Gemeinderatssitzung zum großen Showdown: Der Standort des Kikula auf dem Altoona-Park sollte beschlossen werden. Nach einer heftigen Debatte wurde das dann auch gemacht, mit den Stimmen der SPÖ, ÖVP und jenen der FPÖ. Gegenstimmen kamen von den Grünen und den NEOS.

„Ich werde mich an die Bagger ketten, Herr Bürgermeister“, drohte Ulli Nesslinger dem Stadtoberhaupt nach dem Beschluss. Sie werde mit ihrer Bürgerplattform Pro St. Pölten bis zum Schluss für den Altoona-Park und die Bäume kämpfen. Das verdeutlichte sie mit ihrer Plattform Pro St. Pölten bereits vor der Gemeinderatssitzung. Oswald Grandl hielt mit seiner Initiative Pro Kikula entgegen. Über 3.000 Unterschriften hat er mit seiner Initiative für den Standort am Altoona-Park gesammelt.

Schenker Salvi Weber Architekten ZT/Arman Kalteis

Die aufgeheizte Stimmung übertrug sich dann auch auf die Debatte in der Sitzung selbst. Für Grünen-Stadträtin Christina Engel-Unterberger war die Standortfindung und die entsprechende Kommunikation „alles andere als eine Glanzleistung.“ Sie kritisierte, dass hier die Themen Umwelt sowie Kunst und Kultur gegeneinander ausgespielt wurden. Sie forderte im Hinblick auf die Klimakrise, dass bei keinem städtischen Bauprojekt die Überlegungen zum Klimaschutz ausgespart werden dürften. Eine Baumschutzverordnung wäre das richtige Mittel dazu.

Oswald Grandl und seine Tochter Helene Rohlik überbrachten 3.300 Unterschriften für das Kikula am geplanten Standort. Straubinger

Auf den Bewertungsprozess des Standorts schoss sich NEOS-Mandatar Niko Formanek ein: „Das ist ein Häkel.“ Für ihn seien die Bewertungen nicht nachvollziehbar, da aus einem unerfindlichen Grund das Kriterium „Abwägung“ schlussendlich den Ausschlag für den Altoona-Park gab. Außerdem kritisierte er den Bürgerbeteiligungsprozess, der in Wahrheit keiner gewesen sei, und den Umgang mit den Anliegen von Bürgern. „Minderheitenrechte sind immer eine Frage der Perspektive“, warnte er mit erhobenem Zeigefinger.

ÖVP zwingt sich zu Standort-Bekenntnis

Gepoltert wurde auch von der ÖVP gegen den Standort. „Die SPÖ trägt die Verantwortung für die Standort-Entscheidung, nachdem alle Bedenken und Alternativvorschläge abgeblockt wurden“, ärgerte sich Fraktions-Obmann Florian Krumböck. Mit unterschiedlichen Bewertungen und plötzlich neu auftauchenden Bewertungskriterien sei der Anschein erweckt worden, dass hier ohnehin auf einen Standort hingearbeitet werde und Meinungen anderer Fraktionen und vor allem aus der Bevölkerung nicht zählen.

FPÖ-Obmann Klaus Otzelberger suchte in seiner Wortmeldung den Konsens: „Wir sind uns einig, dass das Kikula ein tolles Projekt ist, ein Meilenstein, der St. Pölten bekannter macht und viele Menschen hierher bringt.“

Stadler bestreitet politische Weisungen

„Verwundert“ über die Ausführungen seiner Vorredner zeigte sich Bürgermeister Matthias Stadler: „Wenn da behauptet wird, wir hätten die Standortwahl so einfach hingetrickst, dann patzt das Bedienstete und Fachleute an, die das sicher nicht verdient haben.“ Er bestritt vehement, dass es politische Weisungen gegeben hätte, und er hätte auch durchaus mit einem anderen Standort leben können.

Geworden ist es nun der Altoona-Park, für den überraschenderweise dann auch die ÖVP stimmte. 34:4 lautete das schlussendlich sehr deutliche Abstimmungsergebnis. Am Standortbeschluss führte laut Krumböck kein Weg vorbei, trotz Patzern und Unzulänglichkeiten der SPÖ-Regierung.

Einstimmig fielen hingegen zwei weitere Beschlüsse, die das Kikula betreffen. Einerseits die Genehmigung eines unbefristeten Fördervertrages zur Finanzierung des Programmbudgets und andererseits die Projektvereinbarung mit dem Generalplaner.

Nach Beschluss erfolgte Förderantrag an Bund

Bereits vor der Gemeinderatssitzung richtete Niko Formanek eine Anfrage bezüglich der Finanzierung des Kikula an Bürgermeister Stadler. Er forderte darin eine schriftliche Zusage des Bundes, sich an der Drittelfinanzierung zu beteiligen. Die Budgets seitens der Stadt und des Landes NÖ sind bereits abgesegnet, die Zustimmung des Bundes über rund vier Millionen Euro fehlt hingegen noch.

Diesbezüglich richtete Bürgermeister Matthias Stadler bereits ein Förderansuchen an Andrea Mayer, Staatssekretärin für Kunst und Kultur.

Die Bürgerplattform Pro St. Pölten traf sich zur Kundgebung gegen den geplanten Standort für das Kikula vor der Gemeinderatssitzung. Unterstützung bekommt die Gruppe auch von NEOS-Gemeinderat Niko Formanek (6. v. r.). Straubinger

Darin wird um wohlwollende Prüfung und Erledigung ersucht. Auch aus dem Büro von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner heißt es, dass die Gespräche mit der Staatssekretärin derzeit sehr konstruktiv laufen würden. An einen Plan B oder C wolle man nicht denken. Das Kikula werde aber so kommen, wie es die Landeshauptfrau und der Bürgermeister präsentiert haben.